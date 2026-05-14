Messina il piano di Russo | nuovi investimenti per il porto e l’università

A Messina, è stato presentato un nuovo piano di sviluppo che prevede investimenti nel porto e nell’università. La legge speciale approvata dal governo mira a favorire la crescita economica della città, con risorse destinate a progetti specifici nei settori portuale e accademico. Sono stati nominati alcuni esperti incaricati di seguire le varie iniziative e di coordinare le attività previste dal piano. La strategia è stata illustrata nel dettaglio durante una conferenza pubblica, con focus sugli obiettivi immediati e sui prossimi passaggi.

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? Domande chiave Come potrà la nuova legge speciale sbloccare l'economia messinese?. Chi sono gli esperti che guideranno il piano di sviluppo?. Quali investimenti concreti trasformeranno il porto in polo mediterraneo?. Come influirà il legame con l'università sul lavoro dei giovani?.? In Breve Presentazione sabato 16 maggio alle ore 10 presso il Salone delle Bandiere.. Partecipazione dell'economista Antonio Nicita e della professoressa Daniela Rupo.. Proposta di legge speciale per superare i blocchi storici della competitività locale.. Focus su infrastrutture, turismo e integrazione con i flussi commerciali del Mediterraneo.. Sabato 16 maggio alle ore 10, il Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca ospiterà la presentazione del progetto strategico per il rilancio di Messina proposto da Antonella Russo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Messina, il piano di Russo: nuovi investimenti per il porto e l’università ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Messina: Nicita e Russo lanciano il piano oltre il PonteIl senatore Antonio Nicita, vicecapogruppo del Partito Democratico al Senato, sarà presente a Messina venerdì 10 aprile per sostenere la candidatura... Ascoli, oltre 100 capannoni vuoti: il piano per nuovi investimenti? Punti chiave Come possono i 100 capannoni vuoti generare nuovi posti di lavoro? Quali progetti trasformeranno le fabbriche abbandonate in centri... Temi più discussi: Intesa, Messina: migliore trimestre di sempre, prima conferma della solidità del piano; Intesa Sanpaolo, Messina: Il Piano è già in concreta esecuzione; Messina, Basile lancia il piano per i giovani: Serve una città capace di trattenere talenti e creare futuro; Messina, il Piano del demanio marittimo è entrato nella fase conclusiva. @intesasanpaolo, nel piano, 110 mld di erogazioni sostenibili #ESG #SustainableFinance #Governance #Greenhushing #sostenibilità Leggi l'articolo sul nostro sito : eticanews.it/intesa-sanpaol… x.com Trenitalia: lavori sulla Messina-Catania-Siracusa, scatta il piano bus nei fine settimana di maggioInterventi tecnici alla stazione di Acireale e nella tratta Taormina-Letojanni comporteranno modifiche alla circolazione ferroviaria per tre weekend consecutivi a partire dal prossimo ... gazzettadelsud.it Messina, riapre il sottopasso ferroviario sulla strada provinciale 53Torna percorribile un’arteria strategica per il sistema viario di Saponara. La Città Metropolitana di Messina ha disposto la revoca immediata del divieto di transito sulla strada provinciale 53, resti ... strettoweb.com