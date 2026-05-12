A Ascoli, oltre 100 capannoni sono rimasti vuoti, spazi che ora potrebbero essere coinvolti in nuovi progetti di investimento. Alcuni di questi edifici abbandonati potrebbero essere riconvertiti in centri dedicati all’assistenza di persone con disabilità, mentre altri potrebbero ospitare attività produttive o commerciali che creerebbero nuovi posti di lavoro. Sono in corso discussioni su come valorizzare queste strutture per favorire lo sviluppo locale.

? Punti chiave Come possono i 100 capannoni vuoti generare nuovi posti di lavoro?. Quali progetti trasformeranno le fabbriche abbandonate in centri per disabili?. Chi guiderà la riconversione logistica dell'ex area Orpa?. Perché il Comune vuole incentivare la vendita degli immobili a Castagneti?.? In Breve 34 capannoni vuoti a Campolungo e Marino, 19 a Castagneti e 12 a Maltignano.. Gruppo Di Sabatino trasformerà l'ex Orpa in un hub logistico per e-commerce internazionale.. Progetto socio-sanitario per disabili in fase di approvazione presso il Piceno Consind a Castagneti.. Immobili disponibili tra 600 e 1.000 metri quadrati nelle aree di Monticelli e Villa Sant’Antonio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ascoli, oltre 100 capannoni vuoti: il piano per nuovi investimenti

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