Messi è già in formato Mondiale | due gol e mezzo assist e magie contro Cincinnati

Da gazzetta.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lionel Messi ha già mostrato di essere in forma per il Mondiale, segnando due gol e contribuendo con un assist in una partita combattuta contro Cincinnati. L’attaccante ha raggiunto 909 reti ufficiali in carriera, e ha anche tentato di completare un hat-trick, colpendo un palo prima che un suo tiro finisse in rete come autorete. La partita si è conclusa con un risultato di 5-3 a favore dell’Inter Miami, con Messi protagonista assoluto.

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Lionel Messi trascina ancora l’Inter Miami nel pirotecnico 5-3 contro Cincinnati. La Pulce firma una doppietta, raggiunge quota 909 gol ufficiali in carriera e sfiora anche la tripletta: il terzo tentativo, dopo il palo colpito, viene però registrato come autorete. Negli highlights, tutte le magie del campione argentino tra gol, assist e giocate decisive. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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