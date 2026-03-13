Zaniolo | 6 gol 5 assist e la fame del Mondiale

Nicolò Zaniolo, giocatore dell’Udinese, ha segnato sei gol e fornito cinque assist in questa stagione. Attualmente non ha avuto incontri diretti con l’allenatore della nazionale italiana, Gennaro Gattuso, ma spera di essere convocato per le partite di qualificazione alla Coppa del Mondo in programma a marzo. La sua situazione rimane aperta in vista delle future selezioni.

Nicolò Zaniolo, attuale stella dell’Udinese, non ha ancora avuto contatti diretti con Gennaro Gattuso, l’allenatore della nazionale italiana, ma mantiene viva la speranza di ricevere una convocazione per le partite di qualificazione alla Coppa del Mondo previste a marzo. Il giocatore ammette che il tecnico segue attentamente le prestazioni dei calciatori, e confida che un rendimento positivo nei prossimi incontri potrebbe aprire le porte al ritorno in Azzurro. L’attaccante, dopo aver attraversato periodi difficili segnati da gravi infortuni al ginocchio, sta vivendo una rinascita sportiva con sei gol e cinque assist in trenta apparizioni questa stagione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Zaniolo: 6 gol, 5 assist e la fame del Mondiale Articoli correlati Diretta gol Serie A LIVE: Como Udinese 1-0, gol annullato a Zaniolo 57' GOL ANNULLATO – C’è un consulto col VAR, probabile fuorigico durante l’azione che ha portato al gol. Palestra Juve, l’esterno asfalta la Fiorentina: assist e gol per il gioiello del Cagliari – FOTOMalen Juve, spunta il nome del centravanti olandese per l’attacco bianconero in estate. Una raccolta di contenuti su Zaniolo 6 gol 5 assist e la fame del... Discussioni sull' argomento Atalanta-Udinese, le pagelle: Kossounou pasticcia troppo, 4,5. Kristensen domina nel gioco aereo, 7; La classifica marcatori della Serie A 2025-2026; Atalanta-Udinese 2-2, le pagelle: Scamacca (7,5) doppietta che non basta, Davis (7) gol di classe, Zalewski (6) entra e incide; Atalanta-Udinese che spettacolo: 2-2 a Bergamo. Nicolò Zaniolo non dimentica Roma e la Roma Nonostante un finale burrascoso, il fantasista oggi all’Udinese ha rivelato che in futuro potrebbe vivere proprio nella Capitale E poi il ricordo della Conference vinta, un gol decisivo che resterà nella storia: - facebook.com facebook Nicolò Zaniolo non dimentica Roma e la Roma Nonostante un finale burrascoso, il fantasista oggi all’Udinese ha rivelato che in futuro potrebbe vivere proprio nella Capitale E poi il ricordo della Conference vinta, un gol decisivo che resterà nella storia: x.com