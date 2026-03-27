Mbappé è già in formato Mondiale! Gli highlights di Brasile-Francia 1-2

Durante un'amichevole al Gillette Stadium di Foxborough, Brasile e Francia si sono affrontate davanti a un pubblico statunitense, con il risultato di 2-1 in favore della squadra francese. La partita ha visto in campo Mbappé, che ha mostrato un buon livello di forma in vista del prossimo Mondiale. Gli highlights della sfida sono stati trasmessi agli spettatori presenti e a quelli collegati in streaming.

Amichevole stellare al Gillette Stadium di Foxborough, dove Brasile e Francia hanno dato al pubblico statunitense un assaggio di quella che potrebbe essere una sfida mondiale la prossima estate. Deschamps batte Ancelotti 1-2 grazie alle reti di Mbappé ed Ekitike, con la Seleçao che accorcia le distanze nel finale con il gol dello juventino Bremer. Guarda gli highlights. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Mbappé è già in formato Mondiale! Gli highlights di Brasile-Francia 1-2 Articoli correlati Leggi anche: Mbappé segna e la Francia supera il Brasile nonostante l’espulsione. Pronostico Brasile-Francia, prove di Mondiale negli States: spettacolo assicuratoBrasile-Francia è un’amichevole e si gioca giovedì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. Una raccolta di contenuti su Mbappé è già in formato Mondiale Gli... Temi più discussi: Amichevoli pre Mondiali, spicca Brasile-Francia: Ancelotti vs Deschamps, c'è Mbappè; Bremer c'è (e segna), il Brasile no: la Francia vince l'amichevole negli States contro Ancelotti; Brasile-Francia: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming l'amichevole; Mbappé trascina la Francia e manda ko il Brasile: Ad Ancelotti non basta un gol di Bremer. Mbappé a segno contro il Brasile: ora è a -1 dal record di reti di Giroud in NazionaleUn altro passo nella storia per Kylian Mbappé. Ieri a Foxborough, nella periferia di Boston, la Francia ha superato il Brasile per 2-1 in un prestigioso. m.tuttomercatoweb.com Mbappé segna e la Francia supera il Brasile nonostante l’espulsione.Kylian Mbappé ha impressionato ancora una volta il pubblico con una performance eccezionale, segnando il primo gol in una partita amichevole che ha visto la Francia battere il Brasile 2-1. Questo inco ... napolipiu.com La Francia vince 2-1 contro il Brasile: Mbappé apre i giochi così con uno scavetto delizioso - facebook.com facebook Maignan e Rabiot in campo 90' nella vittoria della Francia contro il Brasile x.com