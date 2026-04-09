Meret pronto ad andar via | potrebbe chiedere la cessione

Il portiere del Napoli potrebbe lasciare la squadra nelle prossime settimane. Secondo alcune fonti, l’atleta sarebbe disposto a chiedere la cessione, aprendo così a un possibile trasferimento. La questione riguarda principalmente il ruolo di titolare e le offerte ricevute da altri club. La società sta valutando le opzioni, mentre le trattative con altri team sono in corso. La decisione finale potrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Una previsione che nasce da una situazione ormai evidente. Il portiere friulano, nonostante abbia contribuito alla conquista di due scudetti, non è mai riuscito a imporsi con continuità come titolare indiscusso. In questa stagione, poi, il suo ruolo si è ulteriormente ridimensionato, fino a diventare una riserva stabile nelle gerarchie della squadra. Prima per infortunio, poi per scelta tecnica. Il giornalista Paolo Del Genio è stato chiaro: quando un calciatore non trova spazio, è naturale che voglia cambiare aria. E nel caso di Meret, la sensazione è proprio questa. Il desiderio di giocare con continuità, fondamentale soprattutto per un portiere, potrebbe spingerlo a cercare una nuova esperienza lontano da Napoli. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

David Juventus, la cessione a luglio non è da escludere: questo club è pronto ad una offerta di 15 milioni per il canadese. La posizione dei bianconeriDavid Juventus, la cessione a luglio non è da escludere: questo club è pronto ad una offerta di 15 milioni per il canadese.

Il Napoli va su Giovane (del Verona). Lang potrebbe andar via a titolo definitivo: Galatasaray o Fulham – Di MarzioSe Lang va via a titolo definitivo, può essere effettuato un acquisto a titolo definitivo.