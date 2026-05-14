Merelli suona l’Inno col sassofono | Per chi c’è sempre stato Anche troppo
Durante la campagna elettorale sono stati organizzati vari eventi pubblici, tra cui incontri e iniziative di sensibilizzazione. Recentemente, un candidato ha suonato l’inno nazionale con il sassofono durante un comizio, accompagnato da un messaggio rivolto a chi lo ha sostenuto fin dall’inizio. La scena si è svolta in una piazza della città, con molti presenti che hanno assistito alla performance. Sono state anche scattate foto e registrati video dell’evento, che sono stati condivisi sui social network.
AREZZO – In campagna elettorale ormai s’è visto di tutto: strette di mano, aperitivi, passeggiate, promesse, santini e candidati che guardano l’orizzonte come se stessero per rifare il Rinascimento. Mancava solo l’assessore al Bilancio che intona l’Inno nazionale col sassofono. E infatti è arrivato Alberto Merelli. Nel video pubblicato sui social, Merelli si presenta tra musica, pittura, Saracino e commercialismo applicato alla sopravvivenza amministrativa. Parte con Fratelli d’Italia, che non è solo l’inno, ma anche il partito con cui si ricandida. Una coincidenza talmente perfetta che Mameli, se fosse vivo, chiederebbe almeno i diritti SIAE. 🔗 Leggi su Lortica.it
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