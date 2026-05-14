Merelli suona l’Inno col sassofono | Per chi c’è sempre stato Anche troppo

Durante la campagna elettorale sono stati organizzati vari eventi pubblici, tra cui incontri e iniziative di sensibilizzazione. Recentemente, un candidato ha suonato l’inno nazionale con il sassofono durante un comizio, accompagnato da un messaggio rivolto a chi lo ha sostenuto fin dall’inizio. La scena si è svolta in una piazza della città, con molti presenti che hanno assistito alla performance. Sono state anche scattate foto e registrati video dell’evento, che sono stati condivisi sui social network.

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