Cobolli beffa agli Internazionali | nel game decisivo suona… l’inno della Lazio

Durante gli Internazionali d'Italia 2026, Flavio Cobolli si è trovato coinvolto in un episodio insolito nel corso di un game decisivo. Mentre disputava la partita, è stato possibile sentire in sottofondo l'inno della Lazio, che ha attirato la sua attenzione. L'episodio ha suscitato l'attenzione dei presenti e dei media, creando un momento particolare durante la competizione.

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