Play Dead ‘suona’ come un profondo inno alla vita

Play Dead è una canzone che si presenta come un potente omaggio alla vita, catturando l’ascoltatore con suoni intensi e emotivi. La traccia affronta temi legati alla percezione del proprio stato e alle emozioni che ne derivano, trasmettendo un messaggio di resilienza e consapevolezza. La musica si distingue per l’uso di strumenti e arrangiamenti che rafforzano l’impatto delle parole, creando un’esperienza coinvolgente.

Play Dead è un profondo inno alla vita. Cosa accade quando si inizia a sentire il peso dell’esistenza come insormontabile? ‘Playdead’ è la risposta che illumina la concreta molteplicità del reale, immergendo il pubblico in un complesso di stati d’animo impegnativi, di amori passionali, di morbosità presenti in un rapporto, d’introspezioni profonde. Un palco, un armadio, un tavolo, un divano, una tenda e sei corpi impazienti di mostrare la propria complicità. Sei artisti multidisciplinari: Brin Schoelkopf, Natasha Patterson, Jarrod Takle, Jérémi Lévesque, Ruben Ingwersene e Sabine VanRensburg. Un collettivo chiamato People Watching nato a Montréal nel 2020 durante l’isolamento per la quarantena, che ha trasformato la crisi in opportunità, fondendo acrobazia, teatro fisico e immagini che ingannano il movimento stesso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Play Dead ‘suona’ come un profondo inno alla vita “Play”, l’opera di Filippo Emiliani come inno alla libertà creativaSette grandi bandiere verticali trasformano il cortile coperto in via Mazzini 4 in un palcoscenico teatrale, ricordano infatti quei tendaggi che... Play Dead, danza acrobatica e poesia del circoTrappole domestiche, vicende che si intrecciano, lati meravigliosi e tortuosi – a volte persino ridicoli – dell’esistenza. Pourquoi certaines femmes deviennent impossibles à récupérer (Analyse Jungienne)