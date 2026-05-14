Merelli | Chi fa interventi sui media in politica deve sapere di cosa si parla

Un rappresentante politico ha sottolineato che chi si confronta con i media in ambito politico dovrebbe avere una buona conoscenza degli argomenti trattati. La dichiarazione arriva in un momento in cui le apparizioni pubbliche e le interviste sono sempre più frequenti e spesso influenzano l’opinione pubblica. La frase è stata pronunciata durante un evento pubblico, evidenziando l’importanza di prepararsi adeguatamente prima di intervenire sui mezzi di comunicazione.

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Arezzo, 14 maggio 2026 – Merelli: Chi fa interventi sui media in politica deve sapere di cosa si parla. «Per fare politica bisogna sapere di amministrazione? sono convintamente sicuro di si in quanto conoscere le dinamiche amministrative evita di scivolare in considerazioni errate ancorché di un qualche positivo esito mediatico. Mi riferisco al confronto promosso dal candidato Grasso tra stadio comunale e sede della Croce Bianca. Percorsi amministrativi che sono lontanissimi e inconfrontabili. L’area di via Laschi era inserita nel piano delle dismissioni per l’importo di euro 1.281.000. L’amministrazione decise invece di cambiarne la destinazione valutando che il contesto socio sanitario in cui si trovava fosse meritevole di incentivare iniziative affini in tale comparto.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Merelli: «Chi fa interventi sui media in politica deve sapere di cosa si parla» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Da oggi scatta l'obbligo delle polizze catastrofali: chi deve farla, cosa copre e le simulazioni sui costi Via ai lavori per il tram di Opicina: divieti, ordinanze e interventi, cosa c'è da sapereLunedì 27 aprile partiranno i lavori lungo la linea del tram di Opicina che prevedono un cantiere fino a metà maggio. Argomenti più discussi: Merelli: Chi fa interventi sui media in politica deve sapere di cosa si parla; Merelli: Chi fa interventi sui media in politica deve sapere di cosa si parla; Quali impegni per la tutela delle persone LGBTQIA+ da parte di chi si candida a Sindaco del Comune di Arezzo per i prossimi 5 anni?; Pier Luigi Bersani ad Arezzo: confermata la presenza, cambia la sede dell’incontro. Merelli: «Chi fa interventi sui media in politica deve sapere di cosa si parla»Editoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it