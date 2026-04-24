Via ai lavori per il tram di Opicina | divieti ordinanze e interventi cosa c' è da sapere
A partire da lunedì 27 aprile, saranno avviati i lavori lungo la linea del tram di Opicina, con un cantiere che si concluderà a metà maggio. Durante questo periodo verranno istituiti divieti di sosta e circolazione, e saranno attuate diverse ordinanze per gestire le operazioni di cantiere. Sono previste modifiche temporanee alla viabilità e interventi specifici lungo il percorso interessato.
Lunedì 27 aprile partiranno i lavori lungo la linea del tram di Opicina che prevedono un cantiere fino a metà maggio. Nel dettaglio, Trieste Trasporti rende noto per conto del Comune che gli interventi riguardano la sostituzione di “tutte le traverse con risanamento della massicciata dalla.🔗 Leggi su Triesteprima.it
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