juventus il real madrid piomba su yildiz

Il Real Madrid ha intensificato le trattative per il giovane attaccante dell Juventus, puntando a portarlo in Spagna. La squadra madrilena ha avviato un’offerta ufficiale, mentre la società italiana valuta le proposte ricevute. La trattativa si svolge con grande riservatezza e senza conferme ufficiali, ma il pressing del club spagnolo si fa sempre più forte, nel tentativo di chiudere l’affare prima della fine del mercato.

Assalto Real Madrid a Yildiz: la Champions è la chiave per il futuro. Il calciomercato della Juventus entra in una fase di altissima tensione a causa del pressing asfissiante del Real Madrid su Kenan Yildiz. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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IL PSG PIOMBA SU YILDIZ! PRONTI 135 MLN! LA RISPOSTA DELLA JUVE… #shorts #juventus

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