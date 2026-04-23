Di Marco Pd sui subaffidamenti Tua | Meno risorse e più costi ma l’efficienza del servizio va garantita

Un rappresentante politico ha commentato la situazione di Tua, evidenziando che l’azienda sta attuando misure di efficientamento come i subaffidamenti, a fronte di una riduzione di risorse pari a circa 11 milioni di euro e un aumento dei costi. La scelta di affidare parte del servizio a soggetti esterni mira a mantenere il servizio di trasporto pubblico, anche se ci sarebbero preoccupazioni sulla possibile perdita di efficienza.

Meno risorse per un totale di circa 11 milioni e più costi: sarebbe per questo che Tua, nell’ottica di garantire il servizio di trasporto pubblico, starebbe adottando misure di efficientamento tra cui i subaffidamenti, ma a rischio ci sarebbe proprio l’efficienza di quello che è un servizio.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Tpl, 1 milione di euro in meno dalla Regione. Opposizioni: "Riduzione che pesa sull'efficienza del servizio"Un milione di euro non erogato negli anni 2024 e 2025 e nessuna comunicazione per il 2026. Dai problemi del personale ai subaffidamenti, le rimostranze dei lavoratori Tua approdano in consiglio regionaleLe rimostranze dei lavoratori Tua sulla gestione della società tra denunce di scarso personale, abuso di subaffidamenti e non solo, arriva n... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Omicidio Vasto: il consiglio regionale Abruzzo si apre con un minuto di silenzio; Abruzzo: è legge proposta su aree idonee per impianti da fonti rinnovabili; CONSIGLIO REGIONALE ABRUZZO, MINUTO DI SILENZIO PER VASTO E VIA LIBERA A NUOVE LEGGI SU ARCHITETTURA, SANITÀ E ENERGIA; Consiglio regionale: leggi su qualità architettonica, dolore pelvico, energie rinnovabili. Di Marco (Pd) sui subaffidamenti Tua: Meno risorse e più costi, ma l’efficienza del servizio va garantitaPositivo il confronto in Commissione di Vigilanza con azienda, sindaci e sindacati, spiega il consigliere regionale. Pur comprendendo le esigenze aziendali sul far quadrare i bialnci dato che, spiega, ... ilpescara.it Ancora subaffidameti da parte di Tua, botta e risposta tra il consigliere Di Marco (Pd) e il presidente dell'aziendaL'esponente Pd torna a sollecitare con forza l’audizione in commissione Vigilanza, mancata a fine marzo. De Angelis: Piena disponibilità a partecipare ... ilpescara.it Il tecnico della Cremonese Marco Giampaolo carica i suoi in vista della sfida di domani sera contro il Napoli Cosa ne pensate delle sue parole - facebook.com facebook Le prove del balletto provocano nuove tensioni tra Francesca e Marco #GFVIP x.com