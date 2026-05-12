Al via la circolazione in elettrico sulla linea Parma-Suzzara | giovedì 14 maggio la corsa-prova
Venerdì 14 maggio si è svolta l’ultima corsa-prova in elettrico sulla linea ferroviaria che collega Parma a Suzzara, segnando un passaggio fondamentale prima dell’attivazione del servizio completo. La prova ha coinvolto un treno totalmente alimentato a energia elettrica, testando il funzionamento del sistema prima dell’apertura ufficiale ai passeggeri. La linea sarà operativa a regime con il nuovo treno elettrico, senza ulteriori test previsti.
Ultima corsa-prova in elettrico per la linea ferroviaria Parma-Suzzara prima dell’avvio ufficiale del servizio viaggiatori in modalità full electric.L’appuntamento è per giovedì 14 maggio alla stazione ferroviaria di Parma, dove alle ore 9.30 è previsto il ritrovo dei partecipanti presso il.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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