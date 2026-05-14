Un intervento di Mendel su un noto programma televisivo ha suscitato reazioni tra i media ucraini, che l’hanno accusata di agire come una marionetta russa. La discussione ha coinvolto anche Zelensky, che è stato chiamato in causa in relazione alle accuse di autocrazia avanzate dall’ex portavoce. I giornalisti ucraini hanno espresso critiche nei confronti di Mendel, mentre il presidente ha risposto alle accuse con dichiarazioni ufficiali.

? Punti chiave Perché i giornalisti ucraini accusano Mendel di essere una marionetta russa?. Come ha reagito Zelensky alle accuse di autocrazia mosse dall'ex portavoce?. Quali prove portano i media locali a smentire le tesi di Mendel?. Perché l'intervista con Tucker Carlson punta a indebolire il fronte ucraino?.? In Breve Mendel era stata allontanata dalle funzioni ufficiali ucraine nel 2021.. L'ex portavoce ha citato la disponibilità al cessate il fuoco nel 2022.. Zelensky gestisce il caso corruzione coinvolgente il collaboratore Andrii Yermak.. Carlson ha ospitato Putin nel 2024 per una narrazione alternativa.. L’ex portavoce di Volodymyr Zelensky, Yulia Mendel, ha scatenato una violenta reazione tra i giornalisti ucraini dopo un’intervista durata oltre novanta minuti con il conduttore americano Tucker Carlson.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mendel attacca Zelensky da Carlson: i media ucraini la accusano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Mendel a Carlson: ‘Zelensky è un attore’, rivelazioni sullo staff? Domande chiave Cosa ha promesso Zelensky a Putin durante l'incontro di Parigi? Come ha gestito lo staff la richiesta di una propaganda...

Bambini ucraini rapiti, le Nazioni Unite accusano Mosca di crimini contro l’umanitàIl 10 marzo una commissione d’inchiesta delle Nazioni Unite ha accusato Mosca di aver commesso “crimini contro l’umanità” deportando migliaia di...

Argomenti più discussi: L’ex portavoce di Zelensky attacca Kyiv da Tucker Carlson e fa infuriare gli ucraini; Ucraina, ex portavoce presidenziale Mendel: Zelensky era pronto a cedere il Donbass alla Russia nel 2022; Ucraina, il tabù infranto: le accuse dell’ex portavoce di Zelensky; L'indagine su Yermak e il caso Mendel, ma su Zelensky non è il tempo delle divisioni.