Bambini ucraini rapiti le Nazioni Unite accusano Mosca di crimini contro l’umanità

Il 10 marzo, una commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite ha accusato Mosca di aver rapito bambini ucraini, considerando i fatti come crimini contro l'umanità. L’indagine si basa su testimonianze e prove raccolte sul campo, che indicano deportazioni di minori dal territorio ucraino alla Russia. La relazione evidenzia l'entità delle azioni e le implicazioni legali di tali comportamenti.

Il 10 marzo una commissione d’inchiesta delle Nazioni Unite ha accusato Mosca di aver commesso “crimini contro l’umanità” deportando migliaia di bambini ucraini in Russia e ostacolando poi il loro ritorno a casa. La commissione era stata istituita dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite nel 2022, poco dopo l’invasione russa dell’Ucraina, per indagare su presunti crimini commessi nel corso della guerra. Gli autori del rapporto hanno stabilito che le autorità russe hanno “rapito e trasferito illegalmente bambini in Russia” fin dall’inizio della guerra, “ostacolando poi il loro rimpatrio”. “Queste azioni, che non hanno tenuto in alcun conto l’interesse superiore dei bambini, costituiscono chiare violazioni del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani”, ha sottolineato la commissione. 🔗 Leggi su Internazionale.it

