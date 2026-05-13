Durante un incontro con un rappresentante dell'opposizione, un politico ha affermato che il presidente ucraino è un attore. Sono emerse anche questioni riguardanti le promesse fatte a un altro leader durante un vertice internazionale e la gestione dello staff, in relazione a una richiesta di propaganda di tipo goebbelsiano. Le dichiarazioni sono state fatte in un contesto di confronto politico e non sono state confermate ufficialmente.

? Domande chiave Cosa ha promesso Zelensky a Putin durante l'incontro di Parigi? Come ha gestito lo staff la richiesta di una propaganda goebbelsiana? Chi ha confermato le indiscrezioni sul presunto consumo di droghe? Quali conseguenze avrà la verità sulla sicurezza dell'Europa??? In Breve Mendel cita promessa privata a Putin nel 2019 sulla non adesione NATO. Zelensky avrebbe ipotizzato cessione Donbass durante i colloqui diplomatici del 2022. Richiesta di macchina propagandistica simi .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mendel a Carlson: ‘Zelensky è un attore’, rivelazioni sullo staff

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