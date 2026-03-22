Chiede un selfie a Meloni ma prima dello scatto accade l’impensabile | la premier spiazzata VIDEO

Durante un evento pubblico, una persona ha chiesto un selfie alla premier, che inizialmente ha acconsentito. Prima di scattare la foto, però, la leader ha pronunciato qualcosa di inaspettato, lasciando tutti senza parole. Il momento è stato ripreso e diffuso sui social, attirando l’attenzione dei media e suscitando numerosi commenti tra gli spettatori presenti.

Un incontro apparentemente normale, una richiesta di foto come tante, poi una dichiarazione inattesa che trasforma un semplice momento in un caso mediatico. È bastato pochi secondi per accendere il dibattito online e riportare al centro dell’attenzione uno dei temi più discussi degli ultimi giorni. Il protagonista della scena è Filippo Moini, 18 anni, che si è avvicinato alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni con una richiesta molto semplice: un selfie. Un gesto ormai abituale per chi incontra personaggi pubblici, soprattutto in contesti informali. Meloni accetta senza esitazioni, come accade spesso durante eventi pubblici o momenti di contatto diretto con i cittadini. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Chiede un selfie a Meloni ma prima dello scatto accade l’impensabile: la premier spiazzata (VIDEO) Articoli correlati Famiglia nel bosco, la vip va a trovarli in Maserati ma accade l’impensabileGli ispettori del Ministero della Giustizia sono arrivati in quattro a bordo di un’auto scura, tra la folla di giornalisti, per iniziare gli... Giorgia Meloni diventa un manga nel selfie con la premier giapponese Takaichi: “Nazioni lontane ma vicine”Un’immagine particolare ha fatto il giro dei social: Giorgia Meloni trasformata in un personaggio manga. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Chiede un selfie a Meloni ma prima... Temi più discussi: Referendum, diciottenne si fa un selfie con Meloni: Io però voto no; Si fa il selfie con Giorgia Meloni e poi le dice: Mi spiace, ma voto no; Inseguì la ex dal Perù a Macherio e la uccise a mani nude. Ora chiede la giustizia riparativa; Turista danneggia statua del Canova per un selfie e scappa. Frantumate tre dita del piede di Paolina Bonaparte Foto Video. Referendum, diciottenne si fa un selfie con Meloni: Io però voto noA 18 anni incontra la premier Giorgia Meloni e le chiede un selfie. Ma nel momento di scattare la foto, fa partire la registrazione video e rivela: Io però al referendum voto no. L'impresa di Fili ... repubblica.it Referendum giustizia, chiede un selfie a Giorgia Meloni e prima dello scatto confessa: «Voto No». La reazione della premierHa fermato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e le ha chiesto un selfie, per poi confessarle che al referendum sulla giustizia avrebbe comunque votato No. Dopo un momento ... leggo.it La chiude in stanza d'hotel e le chiede sesso estremo, al rifiuto la picchia: imprenditore di Frosinone a processo facebook A 18 anni incontra la premier Giorgia Meloni e le chiede un selfie. Ma nel momento di scattare la foto, fa partire la registrazione video e rivela: "Io però al referendum voto no". L'"impresa" di Filippo Moini, ripubblicata su TikTok dalla sua fidanzata Benedetta So x.com