I club della Premier pronti a fare spesa in casa Napoli

Diversi calciatori del Napoli sono finiti nel mirino di club della Premier League, che si stanno attivando per acquistarli. La situazione coinvolge diversi giocatori della rosa azzurra, con alcuni club inglesi pronti a fare offerte per rinforzare le proprie squadre. La trattativa tra le parti è in fase di sviluppo e si attendono aggiornamenti nelle prossime settimane.

La Premier League si muove per i giocatori del Napoli di De Laurentiis. Molti club inglesi infatti sono pronti a fare spese per provare a prendere alcuni calciatori di Antonio Conte. “È stato il mercato più sondato dal Napoli negli ultimi anni, ma stavolta è anche la Premier League a bussare alla porta degli azzurri. Dopo la conferma sulla panchina del Liverpool, Arne Slot ha inserito subito Beukema nella lista dei “preferiti” per il prossimo campionato (.) Il Liverpool partirebbe da una base di 30 milioni circa per la valutazione, l’olandese non ha incantato quest’anno in azzurro dopo il grande investimento di un anno fa (.) Il Nottingham Forest è sulle tracce ancora di Mathias Olivera per la prossima estate.🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - I club della Premier pronti a fare spesa in casa Napoli Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Kalulu a rischio cessione senza Champions? Due club di Premier pronti all’offertaKalulu a rischio cessione senza Champions? Due club di Premier pronti all’offerta Mercato Juve: Spalletti nomina tre incedibili. Calciomercato, Moretto: “Bartesaghi piace a diversi club di Premier League”. Ecco cosa vuole fare il MilanDavide Bartesaghi è senza dubbio una delle note più liete della stagione rossonera. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Squadra della stagione (TOTS) Premier League - EA SPORTS FC™ Football Ultimate Team - Sito ufficiale EA SPORTS; La Premier League riflette sul tetto salariale: l'analisi e se può sistemare i conti; Assalto della Premier League per Rowe: tre top club alla finestra. Senza Europa cambia tutto; Come l’Inghilterra ha capito che la diversità fa vincere i club (e come l’Italia fa finta di niente). Il premier canadese Mark Carney ha partecipato al vertice Comunità politica europea, primo leader non europeo invitato al forum organizzato a Yerevan, mentre si incrina l’asse transatlantico con gli Stati Uniti. Leggi l'articolo #Canada - facebook.com facebook Il premier spagnolo si scaglia ancora contro il primo ministro israeliano x.com