Meloni traccia la rotta per il 2027 Lavoro casa energia e nucleare
Durante un question time in Senato, il presidente del Consiglio ha illustrato le priorità del governo per il prossimo anno, concentrandosi su temi come lavoro, abitazioni, energia e nucleare. Ha ribadito gli obiettivi per il 2027, delineando le strategie da adottare e i settori su cui si intende intervenire nei prossimi mesi. La discussione si è incentrata sulle misure previste e sui piani di sviluppo del Paese.
Giorgia Meloni si ripresenta in Senato per il question time e traccia le linee di governo per l'ultimo anno di questa legislatura. Il quadro economico internazionale non è certo dei migliori e la premier avverte che le "tensioni geopolitiche incideranno, come già stanno incidendo, sulla crescita, sui costi energetici, sulla competitività delle imprese e sul potere d'acquisto delle famiglie". Nessuna misura speciale, però, nessun botto di fine anno in vista delle elezioni perché questa è "una cosa che riguarda un modo di fare politica del passato" dice rivolgendosi ai banchi delle opposizioni. "La risposta è continuare la strategia fatta da tre scelte fondamentali: rafforzare salari e potere d'acquisto, sostenere le aziende che investono e il sostegno alle famiglie per la natalità.🔗 Leggi su Iltempo.it
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