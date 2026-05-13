Avanti su lavoro casa e nucleare | Meloni traccia la rotta

Da iltempo.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un intervento al Senato, la presidente del Consiglio ha sottolineato che il governo non ha aumentato le tasse, ma le ha diminuite. La discussione si è concentrata su questioni riguardanti il lavoro, le politiche abitative e il nucleare, con un lungo confronto con le opposizioni sui temi economici, energetici e sociali. La leader ha presentato la linea del governo, evidenziando le priorità per i prossimi mesi.

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"Il governo non ha aumentato le tasse. il governo ha diminuito le tasse". È un dei passaggi centrali dell'intervento della presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante il premier time al Senato, segnato da un lungo confronto con le opposizioni sui temi economici, energetici e sociali. La premier ha rivendicato la linea dell'esecutivo sul lavoro e sul fisco, sostenendo che l'aumento della pressione fiscale sia legato alla crescita dell'occupazione e al recupero dell'evasione: "Se aumentano gli occupati stabili di 1,2 milioni, aumentano anche le entrate dello Stato". Meloni ha citato il taglio del cuneo fiscale, la riduzione dell'Irpef e gli incentivi alle imprese come pilastri della strategia economica del governo.🔗 Leggi su Iltempo.it

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