Avanti su lavoro casa e nucleare | Meloni traccia la rotta

Durante un intervento al Senato, la presidente del Consiglio ha sottolineato che il governo non ha aumentato le tasse, ma le ha diminuite. La discussione si è concentrata su questioni riguardanti il lavoro, le politiche abitative e il nucleare, con un lungo confronto con le opposizioni sui temi economici, energetici e sociali. La leader ha presentato la linea del governo, evidenziando le priorità per i prossimi mesi.

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