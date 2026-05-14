Meloni ‘sfida’ le opposizioni | Quadro complesso porte aperte a chi vuole il confronto
Il governo ha annunciato di essere disponibile a discutere con le opposizioni, in particolare con il leader di un partito di centro. Durante un intervento pubblico, una figura di rilievo ha dichiarato che le porte del governo e personali sono sempre aperte a chi desidera confrontarsi su questioni di interesse comune, anche in un quadro politico complesso. La disponibilità a dialogare riguarda anche il leader di un altro partito di centrodestra, che ha ricevuto l'invito a discutere di temi che coinvolgono tutti i cittadini.
(Adnkronos) – L'apertura ad Azione di Carlo Calenda ("le porte del governo, le porte mie personali, per chi ha voglia di confrontarsi nel merito di questioni che in ogni caso impattano su ciascuno di noi, saranno sempre aperte"). L'invito alla serietà: "Non c’è da parte mia nessuna volontà di organizzare delle passerelle", ricordando la situazione. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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