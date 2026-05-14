Meloni ‘sfida’ le opposizioni | Quadro complesso porte aperte a chi vuole il confronto

Il governo ha annunciato di essere disponibile a discutere con le opposizioni, in particolare con il leader di un partito di centro. Durante un intervento pubblico, una figura di rilievo ha dichiarato che le porte del governo e personali sono sempre aperte a chi desidera confrontarsi su questioni di interesse comune, anche in un quadro politico complesso. La disponibilità a dialogare riguarda anche il leader di un altro partito di centrodestra, che ha ricevuto l'invito a discutere di temi che coinvolgono tutti i cittadini.

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