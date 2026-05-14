Meloni rilancia sul dialogo
Durante il question time a Palazzo Madama, il presidente del Consiglio ha presentato un bilancio della metà della legislatura, affrontando temi come i conti pubblici, i salari, l’energia, la casa, il Sud e il Pnrr. Ha ribadito la volontà di mantenere un dialogo aperto, senza dedicarsi a difese di ufficio, mettendo in chiaro le priorità del governo. La discussione si è concentrata su vari aspetti delle politiche in corso.
Nel premier time di Palazzo Madama Giorgia Meloni trasforma il question time in un bilancio politico di metà legislatura avanzata: non una difesa d’ufficio, ma la rivendicazione di una linea che tiene insieme conti pubblici, salari, energia, casa, Sud e Pnrr. La cornice è quella di "un quadro economico internazionale particolarmente complesso", con tensioni geopolitiche destinate a pesare su crescita, costi energetici, competitività delle imprese e potere d’acquisto delle famiglie. Una premessa che accompagna con un appello sfida alle opposizioni: "Siamo pronti al dialogo con chi vuole il bene dell’Italia". L’appello al confronto Meloni apre alla cabina di regia sulle grandi scelte industriali ed energetiche.🔗 Leggi su Quotidiano.net
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