Meloni rilancia sul dialogo

Durante il question time a Palazzo Madama, il presidente del Consiglio ha presentato un bilancio della metà della legislatura, affrontando temi come i conti pubblici, i salari, l’energia, la casa, il Sud e il Pnrr. Ha ribadito la volontà di mantenere un dialogo aperto, senza dedicarsi a difese di ufficio, mettendo in chiaro le priorità del governo. La discussione si è concentrata su vari aspetti delle politiche in corso.

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Nel premier time di Palazzo Madama Giorgia Meloni trasforma il question time in un bilancio politico di metà legislatura avanzata: non una difesa d’ufficio, ma la rivendicazione di una linea che tiene insieme conti pubblici, salari, energia, casa, Sud e Pnrr. La cornice è quella di "un quadro economico internazionale particolarmente complesso", con tensioni geopolitiche destinate a pesare su crescita, costi energetici, competitività delle imprese e potere d’acquisto delle famiglie. Una premessa che accompagna con un appello sfida alle opposizioni: "Siamo pronti al dialogo con chi vuole il bene dell’Italia". L’appello al confronto Meloni apre alla cabina di regia sulle grandi scelte industriali ed energetiche.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Meloni rilancia sul dialogo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video BIGNAMI SILURA CONTE: SOLDI SPARITI e SUOCERO SALVATO! Notizie correlate Leggi anche: Dl Sicurezza, Meloni rilancia sul “premio” per i rimpatri: “È l’Ue che ci chiede di intensificarli” I veleni post referendum influiranno sul dialogo sindaco-Meloni su Roma Capitale?Doveva arrivare in aula martedì scorso, però il ddl è stato calendarizzato dopo Pasqua, ma non senza tensione collaterale (vedi legge elettorale) e... Temi più discussi: Meloni rilancia sul dialogo; Rimpasto o rilancio? Che deve fare Meloni da qui al voto? Parla lo storico e politologo Giovanni Orsina; Giorgia Meloni a L’Agricoltura, il Futuro : settore centrale per identità e sviluppo dell’Italia; Meloni annuncia il ritorno del nucleare in Italia entro l’estate. Video. La premier apre alla collaborazione con le opposizioni e rilancia sul nucleare. Botta e risposta sul debito e tensione in Aula durante il question time #Politica x.com Meloni rilancia sul dialogoIl premier time a Palazzo Madama: Le mie porte sono sempre aperte . msn.com Così Meloni e Rubio rilanciano il dialogo transatlantico. La versione di CentemeroCondividere valori e obiettivi con gli Stati Uniti, senza dimenticare di difendere sempre l’interesse nazionale italiano. Ne è convinto il presidente dell’assemblea parlamentare del Mediterraneo Giuli ... formiche.net