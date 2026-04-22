Dl Sicurezza Meloni rilancia sul premio per i rimpatri | È l’Ue che ci chiede di intensificarli

Dal Salone del Mobile di Milano, la presidente del Consiglio ha dichiarato che non si tratta di un pasticcio riguardo al decreto sicurezza. Ha inoltre affermato che l’Unione Europea ha richiesto di intensificare le operazioni di rimpatrio. La questione riguarda l’articolo 30 bis del decreto, che prevede un premio economico per i legali che portano a termine i rimpatri volontari dei migranti assistiti. Il Quirinale ha bloccato questa disposizione.

“Non è un pasticcio”. Dal Salone del Mobile di Milano, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni commenta così lo stop del Quirinale all’articolo 30 bis del nuovo decreto sicurezza che introduce un premio economico per i legali che ottengono il rimpatrio volontario dei migranti da loro assistiti. Meloni voleva mandare in Albania 36mila migranti l’anno, oggi brinda agli 83 rimpatri totali. Altro che “pieno regime”: ecco perché il sistema non funziona Dl Sicurezza, la truffa (propagandistica) del governo: i fondi per gli avvocati bastano a rimpatriare solo 1.200 migranti in un anno e mezzo La destra s’incarta sulla sicurezza. Sport, bonus e coltelli: 4 anni di leggi horror della destra respinte o subito ritirate Negoziati Usa-Iran in stallo, estesa la tregua.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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