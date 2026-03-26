Dopo la vittoria del NO al referendum, si sollevano preoccupazioni riguardo alle possibili ripercussioni sulla riforma di Roma Capitale e sul dialogo tra il sindaco e il governo. Alcune fonti riferiscono di tensioni percepite e di una certa incertezza nelle relazioni istituzionali, mentre si discute di come gli esiti del referendum possano influenzare le prossime decisioni amministrative e politiche sulla città.

Doveva arrivare in aula martedì scorso, però il ddl è stato calendarizzato dopo Pasqua, ma non senza tensione collaterale (vedi legge elettorale) e nonostante gli sforzi di Gualtieri e Meloni Il Comune vuole rilanciare Via Veneto con un progetto da 4,5 milioni di euro. Ed è subito "La Dolce Vita" Molto timore (per nulla?) per la riforma di Roma Capitale: questo l’effetto collaterale della vittoria del No, complice anche la prima conseguenza parlamentare della crescita di tensione tra maggioranza e opposizione, tramite l’incardinamento dello “Stabilicum”, progetto di legge elettorale, incardinamento che l’opposizione ha definito “forzatura”. Doveva invece arrivare in aula martedì scorso, con lo sguardo benevolo di Pd e FdI, il ddl su Roma Capitale. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - I veleni post referendum influiranno sul dialogo sindaco-Meloni su Roma Capitale?

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