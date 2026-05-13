Il governo ha annunciato che entro l’estate sarà approvata la delega per la ripresa del nucleare in Italia. La notizia arriva mentre si avvicinano le prossime elezioni, ma le autorità continuano a portare avanti il progetto con decisione. La questione nucleare rimane al centro del dibattito politico, con le parti coinvolte che si preparano a eventuali sviluppi legislativi nei prossimi mesi.

C’è un’aria particolare nei corridoi del potere quando le scadenze elettorali iniziano a intravedersi all’orizzonte, ma la navigazione prosegue con la fermezza di chi non vuole cedere il timone. Le aule parlamentari diventano allora il teatro di una dialettica serrata, dove i numeri macroeconomici si intrecciano a visioni future che sanno di svolte epocali. Non è solo questione di contabilità o di bilanci certificati, ma di una partita a scacchi giocata su più fronti: quello dell’energia, quello del lavoro e quello, immancabile, dello scontro frontale tra leader che non si risparmiano stoccate personali. È un momento di bilanci intermedi che guarda però molto lontano, oltre la contingenza del presente, cercando di tracciare un sentiero che possa resistere alle intemperie della geopolitica e alle turbolenze dei mercati internazionali.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Meloni: ‘Entro l’estate ok alla delega per la ripresa del nucleare in Italia’

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