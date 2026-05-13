Meloni | ‘Entro l’estate ok alla delega per la ripresa del nucleare in Italia’
Il governo ha annunciato che entro l’estate sarà approvata la delega per la ripresa del nucleare in Italia. La notizia arriva mentre si avvicinano le prossime elezioni, ma le autorità continuano a portare avanti il progetto con decisione. La questione nucleare rimane al centro del dibattito politico, con le parti coinvolte che si preparano a eventuali sviluppi legislativi nei prossimi mesi.
C’è un’aria particolare nei corridoi del potere quando le scadenze elettorali iniziano a intravedersi all’orizzonte, ma la navigazione prosegue con la fermezza di chi non vuole cedere il timone. Le aule parlamentari diventano allora il teatro di una dialettica serrata, dove i numeri macroeconomici si intrecciano a visioni future che sanno di svolte epocali. Non è solo questione di contabilità o di bilanci certificati, ma di una partita a scacchi giocata su più fronti: quello dell’energia, quello del lavoro e quello, immancabile, dello scontro frontale tra leader che non si risparmiano stoccate personali. È un momento di bilanci intermedi che guarda però molto lontano, oltre la contingenza del presente, cercando di tracciare un sentiero che possa resistere alle intemperie della geopolitica e alle turbolenze dei mercati internazionali.🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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Entro l'estate sarà adottata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi e completato il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Premier Time in Senato. Diretta x.com
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