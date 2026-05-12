Nelle settimane che precedono le elezioni per il presidente della Repubblica del 2029, si intensificano le voci di un possibile incontro tra la leader di Forza Italia e i rappresentanti del Partito Democratico. Secondo alcune indiscrezioni, un ex consigliere di lunga data dell’ex premier avrebbe avviato colloqui con esponenti del PD, tra cui alcuni vicini alla segretaria del partito. La discussione riguarda, in particolare, una possibile candidatura di un terzo nome al Quirinale.

A tessere i fili dell’operazione sarebbe soprattutto Gianni Letta, storico consigliere del Cavaliere, che avrebbe intensificato i contatti con esponenti democratici vicini a Elly Schlein, tra cui Dario Franceschini e Francesco Boccia. Il prossimo presidente della Repubblica si eleggerà all’in.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Elezioni presidente della Repubblica 2029, Marina Berlusconi verso incontro con il Pd: leader FI spinge per Casini al Colle - RUMOR

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