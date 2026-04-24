Settimanale Chi fondato nel 1995 verso la chiusura la scelta di Marina Berlusconi dopo il caso Signorini-Corona – RUMOR

Negli ultimi giorni circolano voci insistenti sulla possibile chiusura del settimanale Chi, fondato nel 1995. La decisione sarebbe stata presa dalla presidente della società editrice dopo l'incidente che ha coinvolto un noto conduttore e un ex dirigente. La notizia, ancora non ufficiale, si diffonde tra gli addetti ai lavori e i media, mentre si attendono eventuali conferme o comunicazioni ufficiali.

Il settimanale Chi sarebbe verso la chiusura: questa la voce riportata come insistente negli ambienti di Mondadori, secondo cui il magazine di gossip fondato nel 1995 e finito nel tritacarne del caso Corona–Signorini negli ultimi tempi potrebbe vedere la fine della sua storia Chi, storico mag.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - “Settimanale Chi fondato nel 1995 verso la chiusura, la scelta di Marina Berlusconi dopo il caso Signorini-Corona” – RUMOR Notizie correlate Il settimanale Chi verso la chiusura dopo lo scandalo Signorini: “Marina Berlusconi vuole puntare di più sui libri”È Lettera 43 a lanciare l'indiscrezione secondo la quale in quel di Mondadori si starebbe pensando di chiudere il settimanale Chi dopo lo scandalo... “Il settimanale Chi verso la chiusura”, l’indiscrezione sulla scelta di Marina BerlusconiAddio al settimanale Chi? L’indiscrezione arriva da Lettera 43, secondo cui all’interno del gruppo Mondadori si starebbe valutando il... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Il settimanale Chi verso la chiusura: la scelta drastica di Marina Berlusconi dopo lo scandalo Signorini; Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ; Addio a Guglielmo Pepe; Chiara Ferragni e Josè Hernandez, baci e coccole in spiaggia a Lisbona:. Mondadori smentisce la vendita del settimanale ChiCon una nota rilasciata all'Ansa, il gruppo Mondadori definisce del tutto prive di fondamento le recenti indiscrezioni di stampa secondo le quali la casa editrice di ... engage.it Il settimanale Chi chiude i battenti? Ridimensionamento di tutto il comparto dei periodiciCircolano insistenti rumors sulla possibile chiusura del settimanale Chi, ecco i dettagli. Nelle ultime ore si parla della chiusura del settimanale Chi. La decisione non sarebbe in alcun modo legata a ... comingsoon.it Il settimanale Chi verso la chiusura: questa la voce riportata come insistente negli ambienti di Mondadori da Lettera 43, secondo cui il magazine di gossip fondato nel 1995 e finito nel tritacarne del caso Corona–Signorini negli ultimi tempi potrebbe vedere la fi facebook LA RUBRICA DI GIUSEPPE CANDELA SUL SETTIMANALE 'CHI' – ELISA ISOARDI AVVISTATA CON L’EX ALESSANDRO.. x.com