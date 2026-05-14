Al Senato, il presidente del Consiglio ha affrontato i temi legati ai costi del Superbonus e alla crescita dei salari. Sono stati presentati dati sull’andamento dei salari reali, che sono diminuiti dell’8% rispetto al 2021. Si è parlato anche dell’effetto del Superbonus sul bilancio dello Stato, evidenziando le spese sostenute dall’amministrazione pubblica in relazione a questa misura.

? Punti chiave Perché i salari reali sono calati dell'8% rispetto al 2021?. Come ha influito il Superbonus sul bilancio dello Stato attuale?. Chi ha causato la perdita di potere d'acquisto delle famiglie?. Quanto incide il fiscal drag sui redditi dei lavoratori italiani?.? In Breve Patuanelli evidenzia 154 miliardi di euro pagati per Superbonus sotto il governo attuale.. I salari reali risultano inferiori dell'8% rispetto ai livelli registrati nel 2021.. Il fiscal drag ha sottratto oltre 25 miliardi di euro ai redditi degli italiani.. Il governo prevede una legge delega sul nucleare entro l'estate per l'energia.. Al Senato, Giorgia Meloni ha difeso l’operato del governo puntando il dito contro i costi del Superbonus e la gestione passata dei salari, mentre i dati Istat mostrano un potere d’acquisto ancora lontano dai livelli del 2021.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meloni al Senato: tra costi Superbonus e salari, il divario con l’Istat

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