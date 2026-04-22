Deficit Meloni non accetta il fallimento del governo e dà la colpa all’Istat e al Superbonus

Il governo si trova nuovamente sotto accusa per i dati sul deficit, con il premier che ha puntato il dito contro l’Istat e il Superbonus. In un intervento pubblico, la leader ha respinto le responsabilità e ha attribuito le difficoltà economiche a fattori esterni, evitando di assumersi pienamente le proprie responsabilità. La questione ha suscitato reazioni da parte di opposizioni e analisti, che continuano a monitorare gli sviluppi sulla situazione finanziaria del paese.

La colpa è sempre di qualcun altro. Stavolta un po’ dell’Istat e un po’ del Superbonus. Ma Giorgia Meloni fa sempre di tutto per scaricare ogni responsabilità, anche quando la colpa è palesemente del governo che ha approvato una Manovra da piena austerità per uscire dalla procedura d’infrazione, fallendo poi l’obiettivo. L’Eurostat ha confermato che il deficit italiano nel 2025 è stato del 3,1%, non permettendo così a Roma di uscire dalla procedura d’infrazione. Il governo, quindi, non è riuscito a ridurre il deficit quanto avrebbe dovuto per uscire dalla procedura Ue e ora la presidente del Consiglio, invece di assumersene la responsabilità, cerca qualcuno con cui prendersela.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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