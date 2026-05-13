Premier Time | Meloni al Senato tra salari piano casa e crisi in Iran

Al Senato, il Premier ha affrontato temi legati ai salari, al piano casa e alla crisi in Iran. Sono stati discussi gli effetti delle recenti misure sul potere d'acquisto dei lavoratori e si sono fornite indicazioni sulla gestione dei centri operativi in Albania. La discussione si è concentrata su aspetti pratici e su eventuali sviluppi delle politiche attuali.

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