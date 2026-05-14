Meloni al Senato | tasse su più occupati e conti in linea con il piano

Durante un intervento al Senato, il presidente del Consiglio ha annunciato che le misure fiscali saranno orientate ad aumentare il numero di occupati, mantenendo i conti pubblici in linea con il piano di stabilità. Sono state sollevate domande su come l'incremento dell'occupazione possa influire sulla pressione fiscale e quali siano gli effetti di un calo della produttività sul gettito statale. Nessuna decisione definitiva è stata comunicata in merito.

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