Al Senato si è svolta un'intervento della presidente del Consiglio, incentrato sulla gestione dei conti pubblici e sui costi dell’energia. La discussione ha toccato le conseguenze della separazione dei prezzi del gas sulle bollette dell’elettricità. Sono stati inoltre affrontati gli interventi previsti dal governo per rispondere alle critiche provenienti dall’opposizione, in particolare da un ex primo ministro.

? Punti chiave Come influirà la separazione dei prezzi del gas sulle bollette elettriche?. Quali misure adotterà Meloni per rispondere alle critiche di Conte?. Perché il governo punta sul nucleare per l'autonomia energetica?. Come verranno utilizzati i fondi Pnrr per lo sviluppo del Mezzogiorno?.? In Breve Conte critica impatto sociale regole bilancio europee e costi energetici.. Calenda propone nucleare per autonomia produttiva dopo vertice a Palazzo Chigi.. Forza Italia chiede sviluppo Mezzogiorno tramite Zes unica e fondi Pnrr.. Lega sollecita piano casa per giovani coppie e redditi medi..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meloni al Senato: sfida su conti pubblici e prezzi dell’energia

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