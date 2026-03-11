Meloni in Senato | Non vogliamo entrare in guerra più tasse per chi specula sui carburanti

Giorgia Meloni si è rivolta al Senato per discutere delle prossime decisioni sul consiglio europeo e sulla crisi in Medio Oriente. Durante il suo intervento, ha dichiarato che il governo non intende entrare in guerra e ha annunciato che ci saranno aumenti fiscali per chi specula sui carburanti. La premier ha anche sottolineato l’importanza di mantenere la stabilità nel Paese.

Il governo italiano non è complice di decisioni altrui, ha detto la premier durante le comunicazioni sulla crisi in Medio Oriente. «Auspicabile compattarsi, mi auguro che l’Italia parli con una sola voce». Le sue dichiarazioni. Giorgia Meloni ha tenuto in Senato le comunicazioni in vista del Consiglio europeo e sulla crisi in Medio Oriente. «Non vogliamo entrare in guerra, qui non c’è un governo complice di decisioni altrui, né tanto meno isolato in Europa, né colpevole di conseguenze economiche che la crisi può avere su cittadini e imprese», ha detto la premier. «Tutte cose che ho sentito dire in questi giorni e che non fanno giustizia dell’impegno portato avanti in questo delicato quadrante della geopolitica e che abbiamo intensificato in questi giorni». 🔗 Leggi su Lettera43.it

