La vita privata di Isobel Kinnear | l'ex fidanzato Cricca e la storia con Federico Nicotera

Isobel Kinnear si presenta attualmente single, ma il suo passato sentimentale ha attirato l’attenzione dei media. Dopo aver avuto una relazione con Cricca, conosciuto nella scuola di Amici, ha intrapreso un’altra storia con Federico Nicotera. La sua vita privata è stata spesso al centro delle cronache rosa, senza che siano stati rivelati dettagli aggiuntivi.

Isobel Kinnear oggi si dichiara single, ma il suo passato sentimentale è stato al centro della cronaca rosa per alcuni anni: dopo la storia con Cricca, nata nella scuola di Amici, ha avuto una relazione con Federico Nicotera. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Chi è il fidanzato di Isobel Kinnear, Federico Nicotera (e dove lo abbiamo già visto)Isobel Kinnear avrebbe iniziato, da qualche mese, una frequentazione con Federico Nicotera.

Leggi anche: La vita privata di Bianca Balti: i due matrimoni finiti e l’amore per il fidanzato Alessandro Cutrera

Una raccolta di contenuti su Isobel Kinnear

Temi più discussi: Dati social e menzioni terza serata Sanremo 2026: Sal Da Vinci guida le menzioni, Elettra picco sui followers, Ermal Meta divide; Max Giusti, la storia con Selvaggia Lucarelli, il problema di salute, lo stipendio e Pechino Express: Piangevo a dirotto prima di partire; Gianna Capaldi Pratesi, chi è la centenaria ospite a Sanremo 2026: una delle prime donne a votare al referendum del 1946; Isobel Kinnear, chi è: gli esordi in Australia e poi l’esperienza ad Amici/ Così è arrivata a Caduta Libera.

La vita privata di Isobel Kinnear: l’ex fidanzato Cricca e la storia con Federico NicoteraIsobel Kinnear oggi si dichiara single, ma il suo passato sentimentale è stato al centro della cronaca rosa per alcuni anni: dopo la storia con Cricca ... fanpage.it

Isobel Kinnear, chi è: gli esordi in Australia e poi l’esperienza ad Amici/ Così è arrivata a Caduta LiberaIsobel Kinnear, chi è la ballerina ex Amici di Maria De Filippi ora al fianco di Max Giusti in Caduta Libera? Dall'Australia fino all'Italia per ballare ... ilsussidiario.net

Torna, in prima serata su Canale 5, “Scherzi a parte”. Al timone della nuova edizione c’è Max Giusti. Per la puntata d’esordio, le vittime saranno Gabriel Garko, Isobel Kinnear e Lorella Cuccarini. A completare il parterre Paolo Conticini, Francesca Barra e Gille - facebook.com facebook