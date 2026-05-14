Meldola riscopre le sue radici | laboratori didattici per i bimbi sul baco da seta

A Meldola, bambini e famiglie si sono ritrovati a partecipare a laboratori didattici dedicati al baco da seta, riscoprendo le tradizioni del passato. L’iniziativa mira a coinvolgere i più giovani nel conoscere i processi di produzione della seta, attraverso attività pratiche e dimostrazioni. L’evento si svolge in un contesto di valorizzazione delle radici storiche del territorio, con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni alla cultura locale.

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