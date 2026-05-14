Meldola riscopre le sue radici | laboratori didattici per i bimbi sul baco da seta
A Meldola, bambini e famiglie si sono ritrovati a partecipare a laboratori didattici dedicati al baco da seta, riscoprendo le tradizioni del passato. L’iniziativa mira a coinvolgere i più giovani nel conoscere i processi di produzione della seta, attraverso attività pratiche e dimostrazioni. L’evento si svolge in un contesto di valorizzazione delle radici storiche del territorio, con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni alla cultura locale.
C’è un filo sottile, ma resistentissimo, che lega la storia di Meldola alla natura: è quello della seta. Per onorare questa antica tradizione e tramandarla ai più piccoli, il Museo del Baco da Seta "Ciro Ronchi" si appresta a diventare il teatro di un’iniziativa educativa che promette di.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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