Napoli riscopre le sue radici greco-romane | nuovo incontro con lo storico Roberto Cinquegrana

Sabato mattina nella Sala Vasari della Chiesa di Sant’Anna dei Lombardi si è svolto il convegno “Napoli Greco-Romana”, un evento che ha visto la partecipazione di pubblico e si è concentrato sulla storia antica della città. Durante l’incontro, lo storico ha illustrato aspetti di archeologia e identità legati alle radici greco-romane di Napoli. La discussione ha valorizzato il patrimonio storico locale attraverso un approfondimento condiviso.

