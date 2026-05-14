L’attore statunitense è stato in visita a Roma, dove ha diretto la seconda parte del suo film. Durante il soggiorno, è stata notata la presenza di un’attrice italiana nota per aver avuto una relazione con un attore statunitense. Questa attrice ha conosciuto l’attore tramite un regista italiano. La sua carriera comprende diverse interpretazioni nel cinema italiano. La visita dell’attore americano in città ha attirato l’attenzione dei media, anche per il coinvolgimento dell’attrice locale.

Gli scatti che ritraggono Gibson nuovamente innamorato arrivano appena cinque mesi dopo la notizia della separazione da Rosalind Ross, con la quale ha avuto una relazione di nove anni e da cui ha avuto anche un figlio. Secondo la rivista Chi, Mel e Antonella hanno visitato alcuni dei siti turistici più popolari di Roma, tra cui la Fontana dell’Acqua Paola, e hanno concluso la serata cenando al ristorante di pesce Micalusi Real Fish e passeggiando dopo cena fino al belvedere dello Zodiaco, uno dei punti panoramici più belli della città. Nonostante le foto pubblicate mostrino diversi baci tra i due, TMZ ha affermato che fonti vicine all’attore parlano solo di una bella amicizia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Mel Gibson, a Roma con amore: chi è Antonella Salvucci, l’attrice italiana che ha avuto una relazione con Sean Penn (conosciuto tramite Paolo Sorrentino)

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