Durante una serata a Roma, Mel Gibson è stato fotografato mentre baciava un’attrice italiana sui social. La scena si è svolta per le vie della città, attirando l’attenzione dei passanti e dei paparazzi. Le immagini mostrano i due mentre si scambiano un gesto affettuoso in un’area pubblica, in un momento che è stato immortalato da diverse fonti di stampa.

Mel Gibson è stato paparazzato durante una romantica serata a Roma insieme ad Antonella Salvucci. Le immagini, che hanno rapidamente fatto il giro del web, mostrano la star di Hollywood e l’attrice e conduttrice italiana in atteggiamenti molto affettuosi mentre passeggiano per le vie della Capitale. Mel Gibson packs on PDA with Italian actress Antonella Salvucci, in Rome. Photos: https:t.cohW3ijLuvSQ pic.twitter.comm5q8yRqjrW — TMZ (@TMZ) May 11, 2026 La coppia è stata immortalata mentre si scambia baci ed effusioni durante quello che è apparso come un vero e proprio tour romantico di Roma. Secondo quanto riportato, Mel e Antonella si sono comportati come due innamorati perdutamente presi l’uno dall’altra, senza curarsi degli sguardi dei passanti.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Mel Gibson bacia l’attrice italiana Antonella Salvucci per le strade di Roma (FOTO)

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