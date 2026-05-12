Mel Gibson ha una nuova fidanzata italiana | chi è Antonella Salvucci fotografata con lui a Roma

Da fanpage.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mel Gibson è stato fotografato con una nuova compagna italiana a Roma. Si tratta di Antonella Salvucci, nota attrice ed ex modella originaria di Civitavecchia. La donna è stata vista insieme all’attore in diverse occasioni nella capitale, attirando l’attenzione dei paparazzi. La loro presenza in città ha suscitato curiosità tra i media e i fan, che ora seguono gli sviluppi di questa frequentazione.

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Mel Gibson ha una nuova fiamma italiana: è Antonella Salvucci, attrice ed ex modella di Civitavecchia. I due sono stati fotografati a Roma tra carezze e baci al Gianicolo.🔗 Leggi su Fanpage.it

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