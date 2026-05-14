La famiglia Addams viene spesso paragonata a un modello alternativo rispetto alle famiglie tradizionali. Questa rappresentazione, nota per il suo stile dark e fuori dagli schemi, si distingue rispetto alle immagini convenzionali di vita familiare. Sebbene possa mancare qualche elemento tipico come la presenza di figli adottivi o in provetta, la famiglia Addams si presenta come un esempio di unità e coerenza interna, lontana dai canoni classici.

Mancherà qualche lesbica con figlio in provetta, ma la famiglia Addams oltre che essere uno dei grandi must del piccolo e del grande schermo che ha attraversato quattro generazioni e che ancora oggi, con la serie Mercoledì, tra l'altro l'unico giorno in cui il Parlamento fa finta di lavorare, continua a produrre incassi milionari. Quello che per Matteo Renzi è un insulto, nel mio modo di vedere il mondo è un inno moderno alla diversità. Quella che la sinistra ha proclamato per decenni ma poi ha dimenticato in nome del conformismo. Non mi meraviglia affatto. Certo che non vogliono «contaminarsi», come orgogliosamente annunciato in Aula: altrimenti dovrebbero parlare dei 174 miliardi di debiti che ci ha lasciato sul groppone l'ultimo governo guidato da Giuseppe Conte solo sul Superbonus.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Meglio gli Addams del campo largo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Giuseppe Conte canta “Via del Campo” (largo) di De André : «Dal campo largo nasceranno frutti copiosi» – Il videoIntercettato dal Karaoke Reporter Dejan Cetnikovic il presidente del Movimento 5 stelle , Giuseppe Conte canta “Via del Campo” (largo?) di Fabrizio...

Gli antiucraini e gli antisemiti sono l’autobiografia del campo largoDella caccia all’ebreo inscenata il 25 aprile a Milano, l’unica e oscena morale che i gerarchi dell’antifascismo ufficiale vogliono trarre è che,...

Temi più discussi: La Famiglia Addams, il musical nella piazza di Treggiaia; Renzi attacca Meloni in Senato: Sembrate la famiglia Addams; Io faccio anche la spesa. Siete la famiglia Addams. E il Senato diventa un ring; La spesa della premier, la famiglia Addams e i giovani in fuga dall'Italia.

La famiglia #Cairo meglio della famiglia #Addams. Manca solo mano x.com

Mercoledì Addams cambia le regole del make-up: addio alla «clean girl»?La seconda stagione di Mercoledì ha fatto il suo esordio e, con essa, è tornata anche l’influenza estetica che la serie ha già esercitato fin dal suo debutto nel 2022. Jenna Ortega, volto della ... donnamoderna.com

The Addams Family: primo teaser del film rivelato |VIDEOFinalmente è stato rilasciato il primo teaser trailer ufficiale di The Addams Family che ci presenta la bella famiglia che tutti noi conosciamo. Dopo l’annuncio su Instagram di Chloë Grace Moretz, ... giornalettismo.com