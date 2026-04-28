Gli antiucraini e gli antisemiti sono l’autobiografia del campo largo

Il 25 aprile a Milano si è svolta una manifestazione che ha coinvolto gruppi antieuraini e antisemiti, suscitando preoccupazione tra le autorità. Durante l’evento, alcuni partecipanti hanno pronunciato slogan e fatto esibizioni che richiamano ideologie discriminatorie. Le forze dell’ordine hanno monitorato attentamente la situazione, intervenendo in alcuni momenti per mantenere l’ordine. La manifestazione ha attirato l’attenzione di diverse organizzazioni e istituzioni sulla presenza di gruppi con posizioni xenofobe e razziste.

Della caccia all’ebreo inscenata il 25 aprile a Milano, l’unica e oscena morale che i gerarchi dell’antifascismo ufficiale vogliono trarre è che, anche questa volta, gli ebrei hanno esagerato pretendendo di innalzare, con il vessillo tollerato della Brigata Ebraica, anche quello intollerabile e intrinsecamente genocida dello Stato ebraico di Israele, e di non aver voluto lasciare il corteo quando si era stabilito (da chi?) che se ne andassero, senza abusare dell’ospitalità che era stata loro benignamente concessa. Conta poco, anzi niente, che la Stella di Davide non sia un simbolo suprematista, ma esattamente il contrario: il simbolo...🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Gli antiucraini e gli antisemiti sono l’autobiografia del campo largo Notizie correlate De Priamo (FdI) respinge gli attacchi del campo largo a Meloni: “In Parlamento un discorso da statista”A Scanner Live Elisabetta Piccolotti (Avs), Luca Pirondini (M5s) e Matteo Orfini (Pd) hanno attaccato duramente la presidente del Consiglio Meloni... Leggi anche: Sondaggi politici, alle primarie del campo largo il favorito è Conte: in tutti gli scenari è in vantaggio su Schlein Altri aggiornamenti Si parla di: Tu chiamale provocazioni Gli antiucraini e gli antisemiti sono l’autobiografia del campo largo. Merkel, non c'è posto in Germania per gli antisemitiBERLINO, 26 FEB - L'antisemitismo in questo paese non ha nulla da cercare. Lo ha detto Angela Merkel al congresso della Cdu a Berlino. E gli antisemiti che non lo hanno capito come coloro che ... lagazzettadelmezzogiorno.it Gli antisemiti buoniIl filosofo e accademico di Francia Alain Finkielkraut, appena tornato da una settimana in Israele, ha visto un paese più diviso che mai e una società molto critica nei confronti delle politiche del ... ilfoglio.it