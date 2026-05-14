Medio Oriente i Pasdaran | Nuovi protocolli per il transito delle navi cinesi a Hormuz

Le autorità iraniane hanno annunciato l'implementazione di nuovi protocolli per il transito delle navi cinesi nello stretto di Hormuz. La notizia è stata diffusa dall'agenzia Fars e successivamente riportata dall'agenzia Reuters. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle misure adottate o sulle modalità di applicazione di questi protocolli. La notizia si inserisce in un contesto di tensioni e di attività regolamentari nella regione del Medio Oriente.

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