Medio Oriente i Pasdaran | Nuovi protocolli per il transito delle navi cinesi a Hormuz

Da feedpress.me 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le autorità iraniane hanno annunciato l'implementazione di nuovi protocolli per il transito delle navi cinesi nello stretto di Hormuz. La notizia è stata diffusa dall'agenzia Fars e successivamente riportata dall'agenzia Reuters. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle misure adottate o sulle modalità di applicazione di questi protocolli. La notizia si inserisce in un contesto di tensioni e di attività regolamentari nella regione del Medio Oriente.

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Nuovi protocolli iraniani per il transito delle navi cinesi a Hormuz. Lo annuncia l'agenzia Fars, riportata da Reuters sul suo sito. Un funzionario della marina dei Pasdaran ha annunciato che da ieri trenta imbarcazioni hanno attraversato Hormuz e che il nuovo assetto segue le richieste del ministro degli Esteri e dell'ambasciatore cinese in Iran. Non è al momento chiaro quale siano state le modifiche, ricorda la stessa Reuters, considerato "che l'Iran aveva già indicato durante la guerra che le navi neutrali, in particolare quelle legate a Pechino, potevano transitare in coordinamento con Teheran". Idf, diversi feriti nel nord di Israele per un attacco con drone Hezbollah Un attacco con un drone sferrato dal movimento filo-iraniano Hezbollah ha causato il ferimento di diversi civili nel nord di Israele. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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