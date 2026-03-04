Raid di Israele sul Libano | Morti e feriti navi e jet europei in Medio oriente I pasdaran | Controlliamo lo stretto di Hormuz

Nella notte, l'esercito israeliano ha condotto una serie di attacchi sul Libano, causando morti e feriti tra i combattenti e i civili. Nel frattempo, navi e jet europei sono stati avvistati nelle acque del Medio Oriente, mentre i pasdaran affermano di tenere sotto controllo lo stretto di Hormuz. Le tensioni nella regione restano alte dopo l'attacco all'Iran.

Vasta ondata di attacchi in tutto l'Iran. Macron muove la portaerei nucleare De Gaule, Regno unito e Grecia mandano mezzi a protezione di Cipro. Esplosioni a Dubai e Doha Continuano le tensioni in Medio Oriente dopo l'attacco all'Iran. Questa notte l'Idf ha lanciato una vasta ondata di attacchi. I Pasdaran affermano di aver lanciato un attacco missilistico contro una risorsa strategica statunitense nell'Oceano Indiano, prendendo di mira un cacciatorpediniere americano. Il vascello, che si stava rifornendo di carburante da una nave cisterna americana nell'Oceano Indiano, a circa 650 chilometri dalle coste meridionali iraniane, "è stato colpito da missili Qadr-360 e Talaeiyeh". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Medio Oriente, in azione navi e jet europei. Raid di Israele in Libano, «morti e feriti». Teheran: «Controlliamo noi lo Stretto di Hormuz» | I brogli, la repressione: Mojtaba Hosseini, la nuova Guida supremaDue missili da crociera «sono stati intercettati e distrutti nella zona di Al-Kharj», a sud di Riad.

Dietro le quinte: ecco come è stato pianificato il raid aereo di Usa e Israele che ha ucciso Ali Khamenei in IranAnni di sorveglianza digitale, hackeraggio delle telecamere del traffico e infiltrazione nelle reti telefoniche di Teheran: ecco i dettagli dell'azione che ha portato all’uccisione della Guida Suprema ... tpi.it

Iran sotto attacco, raid congiunto di Israele e Stati Uniti: Teheran risponde, colpite basi Usa nel GolfoDonald Trump ha scelto l’opzione militare. Dopo settimane di tensione e negoziati sul nucleare che ad oggi non avevano portato ad alcuna intesa, Stati Uniti ed Israele hanno lanciato questa mattina un ... unita.it

MEDIO ORIENTE | Iran, quarta giornata sotto l'attacco di Israele e Usa. I video dei testimoni dei raid su Teheran e la provincia di Pardis #ANSA facebook

Non si fermano i pesanti raid di Stati Uniti e Israele in #Iran. Gli ayatollah rispondono colpendo in tutto il Golfo: in Arabia Saudita e Qatar bersagliate raffinerie e impianti di gas naturale. x.com