Medio Oriente in azione navi e jet europei Nuovi raid di Israele in Libano morti e feriti Forti esplosioni nel nord-est di Teheran I pasdaran | Controlliamo noi lo Stretto di Hormuz

Nelle ultime ore, navi e jet europei sono stati schierati nel Medio Oriente. Israele ha condotto nuovi raid in Libano, causando vittime e feriti, mentre nel nord-est di Teheran si sono verificati intensi scoppi. I pasdaran affermano di controllare lo Stretto di Hormuz, e l'IDF ha lanciato una vasta serie di attacchi in Iran. A Gerusalemme si sono registrate esplosioni.