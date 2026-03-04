Medio Oriente in azione navi e jet europei Nuovi raid di Israele in Libano morti e feriti Forti esplosioni nel nord-est di Teheran I pasdaran | Controlliamo noi lo Stretto di Hormuz
Nelle ultime ore, navi e jet europei sono stati schierati nel Medio Oriente. Israele ha condotto nuovi raid in Libano, causando vittime e feriti, mentre nel nord-est di Teheran si sono verificati intensi scoppi. I pasdaran affermano di controllare lo Stretto di Hormuz, e l'IDF ha lanciato una vasta serie di attacchi in Iran. A Gerusalemme si sono registrate esplosioni.
L'Idf lancia una vasta ondata di attacchi in tutto l'Iran. Esplosioni a Gerusalemme. Macron invia la portaerei De Gaulle. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Medio Oriente, in azione navi e jet europei. Raid di Israele in Libano, «morti e feriti». Teheran: «Controlliamo noi lo Stretto di Hormuz». L'Iran sceglie la nuova Guida suprema: è il figlo di Khamenei Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha avvertito che qualsiasi leader nominato dal regime iraniano per sostituire Ali Khamenei sarà un...
Tensione tra Iran e Stati Uniti, minacce sullo stretto di Hormuz - 1mattina News 18/02/2026
Le azioni di Nintendo continuano a scendere a causa della crisi in Medio OrienteL'attuale crisi in Medio Oriente ha portato il valore delle azioni di Nintendo a scendere ulteriormente per via delle preoccupazioni legate alla distribuzione delle console. multiplayer.it
Crisi in Medio Oriente: appelli a de-escalation e attenzione alla sicurezzaL’attacco di Stati Uniti e Israele contro l’Iran apre una nuova fase di tensione in Medio Oriente e provoca una reazione in Europa ... interris.it
Stiamo vivendo giorni drammatici soprattutto per quel che sta accadendo in medio oriente ma dalla Basilica di San Francesco si alza un grido di pace. Aldo Cazzullo con Angelo Branduardi racconteranno la storia del Santo stasera alle 21.15 su La7 per una facebook
MEDIO ORIENTE | Un attacco aereo israeliano ha colpito un edificio di quattro piani nella città di Baalbek, nel Libano orientale: almeno 4 i morti, molti sotto le macerie. Colpito anche un hotel nel sobborgo di Hazmieh a Beirut. Un attacco aereo nella zona del x.com