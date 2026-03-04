Medio Oriente in azione navi e jet europei Nuovi raid di Israele in Libano morti e feriti Forti esplosioni nel nord-est di Teheran I pasdaran | Controlliamo noi lo Stretto di Hormuz

Da xml2.corriere.it 4 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime ore, navi e jet europei sono stati schierati nel Medio Oriente. Israele ha condotto nuovi raid in Libano, causando vittime e feriti, mentre nel nord-est di Teheran si sono verificati intensi scoppi. I pasdaran affermano di controllare lo Stretto di Hormuz, e l'IDF ha lanciato una vasta serie di attacchi in Iran. A Gerusalemme si sono registrate esplosioni.

L'Idf lancia una vasta ondata di attacchi in tutto l'Iran. Esplosioni a Gerusalemme. Macron invia la portaerei De Gaulle. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

medio oriente in azione navi e jet europei nuovi raid di israele in libano morti e feriti forti esplosioni nel nord est di teheran i pasdaran controlliamo noi lo stretto di hormuz
© Xml2.corriere.it - Medio Oriente, in azione navi e jet europei. Nuovi raid di Israele in Libano, «morti e feriti». Forti esplosioni nel nord-est di Teheran. I pasdaran: «Controlliamo noi lo Stretto di Hormuz»

Leggi anche: Medio Oriente, in azione navi e jet europei. Raid di Israele in Libano, «morti e feriti». Teheran: «Controlliamo noi lo Stretto di Hormuz»

Medio Oriente, in azione navi e jet europei. Raid di Israele in Libano, «morti e feriti». Teheran: «Controlliamo noi lo Stretto di Hormuz». L'Iran sceglie la nuova Guida suprema: è il figlo di Khamenei Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha avvertito che qualsiasi leader nominato dal regime iraniano per sostituire Ali Khamenei sarà un...

Tensione tra Iran e Stati Uniti, minacce sullo stretto di Hormuz - 1mattina News 18/02/2026

Video Tensione tra Iran e Stati Uniti, minacce sullo stretto di Hormuz - 1mattina News 18/02/2026

Approfondimenti e contenuti su Medio Oriente

Temi più discussi: Vertice con Meloni a Palazzo Chigi. Il Governo: impegno per la stabilità in Medio Oriente; Attacco all'Iran, la giornata del 3 marzo LIVE BLOG; Guerra in Medio Oriente, l’avvertimento di Teheran all’Europa: Qualsiasi azione difensiva sarebbe un atto di guerra. Tajani convoca l'ambasciatore iraniano a Roma; Guerra in Medio Oriente: quali le conseguenze per gli investitori?.

Le azioni di Nintendo continuano a scendere a causa della crisi in Medio OrienteL'attuale crisi in Medio Oriente ha portato il valore delle azioni di Nintendo a scendere ulteriormente per via delle preoccupazioni legate alla distribuzione delle console. multiplayer.it

medio oriente medio oriente in azioneCrisi in Medio Oriente: appelli a de-escalation e attenzione alla sicurezzaL’attacco di Stati Uniti e Israele contro l’Iran apre una nuova fase di tensione in Medio Oriente e provoca una reazione in Europa ... interris.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.