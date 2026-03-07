Rita Charon si concentra sulla medicina narrativa, evidenziando come la storia del paziente diventi un elemento fondamentale nel processo di cura. La professionista sottolinea l’importanza di ascoltare e mettere al centro il racconto personale per rendere più umana l’esperienza clinica. La sua analisi mette in luce come l’approccio narrativo possa influenzare le relazioni tra medici e pazienti, favorendo un metodo più empatico.

Rita Charon esplora il ruolo della medicina narrativa: la storia del paziente diventa centrale nella cura, tra ascolto, relazione e pratica clinica più umana Che ruolo ha la storia del paziente nel percorso terapeutico? In che modo il racconto – letto, scritto o condiviso – può trasformare la pratica clinica, la formazione sanitaria e persino l’equità del sistema di cura? A queste domande risponde Rita Charon, internista, studiosa e figura di riferimento mondiale della medicina narrativa, disciplina che da quarant’anni esplora il valore del racconto nella relazione terapeutica. Nel suo nuovo lavoro, Charon traccia un percorso inedito che mette al centro la voce del paziente come strumento clinico, etico e umano. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Il potere della narrazione nelle relazioni di cura: Rita Charon e le nuove frontiere della medicina narrativa

Un'assistenza sempre più capillare: Medihospes e le nuove frontiere della cura domiciliareL'invecchiamento della popolazione chiama a sviluppare un concetto sempre più capillare e innovativo di assistenza domiciliare integrata.

Leggi anche: Le nuove frontiere della sanità. Ecco la Radioterapia ultra-rapida. Il tumore si cura in cinque sedute