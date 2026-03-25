Oncologia nuove frontiere Esperti a confronto sulla multidisciplinarietà

Sabato mattina all'Accabì si svolge un convegno dedicato all'oncologia, con inizio alle 9,30. L'evento prevede il confronto tra esperti sul ruolo delle medicine complementari e sulla loro integrazione con le terapie tradizionali in ambito oncologico. Durante l'incontro si discuterà delle diverse modalità di approccio multidisciplinare nel trattamento dei pazienti affetti da tumore.

Le medicine complementari e la loro integrazione con le medicine tradizionali in ambito oncologico. Sono i temi del convegno di sabato all’Accabì, dalle 9,30. Il tema è ’Cura e cultura – Integrazione e risorse in oncologia integrata’. E’organizzato dall’ Asl Toscana sud est e da Valdelsa Donna, con il patrocinio del Comune di Poggibonsi. In apertura i saluti istituzionali del presidente della Regione Eugenio Giani, della sindaca e presidente della Società della Salute Alta Val d’Elsa Susanna Cenni, della presidente di Valdelsa Donna Antonella Lomonaco, della direttrice amministrativa della Asl Toscana sud est Biancamaria Rossi e della direttrice di Campostaggia Lucia Grazia Campanile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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3 generazioni di Specializzandi di Oncologia Medica di @LaStatale , 6 anni di lavoro e 3 grandi medici che ho avuto il privilegio di supportare. Veri clinician scientists: ed e’ solo l’inizio!!! @myESMO @IEOufficiale @ScaltritiLab @RobertoBurioni x.com