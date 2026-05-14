medicina estetica oltre i volti da social gli ultimi trend della bellezza

Negli ultimi tempi, la medicina estetica si sta concentrando sempre più su trattamenti che vanno oltre i volti mostrati sui social media. Le richieste più diffuse riguardano interventi per aumentare il volume delle labbra, ridurre le rughe sulla fronte e scolpire gli zigomi. Tuttavia, alcune tendenze recenti hanno portato a notizie meno positive per chi desidera modifiche estetiche, evidenziando un aumento delle complicazioni e dei rischi legati a pratiche non convenzionali.

Cattive notizie per le appassionate di ‘labbra a paperetta’, fronti lisce e bombate e zigomi scolpiti. La medicina estetica dice basta ai volumi eccessivi e all’abuso di filler. Un trend che, in barba ai volti ‘clonati’ che si vedono su Instagram, punta a migliorare la qualità della pelle, rallentare il tempo e offrire percorsi costruiti sul singolo paziente. A sottolinearlo è Emanuele Bartoletti, presidente Sime, illustrando alla stampa i temi al centro del Congresso Sime 2026 che si apre domani a Roma. Così le tendenze attuali vedono il ricorso a trattamenti non chirurgici per ottenere risultati quanto più possibile naturali, attraverso protocolli personalizzati.🔗 Leggi su Lapresse.it

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