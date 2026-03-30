Alla fiera mondiale della bellezza, si sono presentate innovazioni come un phon di piccole dimensioni simile a una mela, dispositivi avanzati per la skincare con micro-aghi e tecnologie ispirate alla medicina estetica. Sono stati mostrati anche nuovi concetti come la

E ntrare a Cosmoprof è un viaggio. Di sensazioni e informazioni. Con una certezza: ci saranno molti appunti da prendere. Cosmoprof Worldwide non è solo una fiera, è un osservatorio privilegiato su ciò che la bellezza è oggi, e soprattutto, diventerà domani. Oltre 250.000 visitatori da più di 150 Paesi e più di 3.000 aziende espositrici sono numeri concreti che testimoniano un settore, la cosmesi, in continua evoluzione, capace di parlare linguaggi diversi e di intercettare bisogni sempre nuovi. Qui, si incontrano innovazioni, ricerca, visioni. E soprattutto, idee, in un racconto collettivo. Ecco quelle che ci hanno conquistato. Parte la Milano Beauty Week, al centro la gentilezza X Cosmoprof 2026, le 3 parole chiave della bellezza, ora. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Un phon grande come una mela. Skincare che integra inediti device e micro-aghi dalla medicina estetica. "Skinification" dei capelli. Cartoni animati e brand edibili trasformati in bodycare e make up. Cosa abbiamo visto alla fiera mondiale della bellezza

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