Semestre filtro medicina il Consiglio di Stato conferma la regolarità Bernini | Più opportunità per gli studenti

Il Consiglio di Stato ha confermato la validità del sistema di accesso alla facoltà di medicina, respingendo le contestazioni legali presentate contro le modalità di selezione. La decisione mette fine a una disputa giudiziaria che si era sviluppata negli ultimi mesi, confermando la legittimità delle procedure adottate. Un rappresentante delle istituzioni ha commentato che questa scelta apre maggiori opportunità per gli studenti interessati a frequentare il corso di laurea.

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